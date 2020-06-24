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Газета.RuГазета.Ru
Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака»
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Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.В источнике
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Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака», против которых возбуждено уголовное дело

Евро-футбол.ру 11:23
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Болельщики «Локомотива» поддержали задержанных полицией фанатов «Спартака»

RT на русском 09:55
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Фанаты «Локомотива» поддержали коллег из «Спартака»

ProstoProSport 09:11 
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