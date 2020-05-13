Фанаты «Локомотива» требуют у игроков заступиться за Семина
Болельщики московского "Локомотива" требуют у футболистов команды заступиться за главного тренера Юрия Семина, сообщает "Спорт-Экспресс". 13 мая появилась информация, согласно которой "Локомотив" в ближайшее время объявит об отставке специалиста.В источнике
С чего всё начиналось
Болельщики в разной форме (просьба, требование или ультимативно) призывают заступиться за главного тренера Юрия Семина и упоминают, что иначе могут прекратить поддерживать команду и футболистов, приходить на стадион в случае расставания клуба с Семиным.