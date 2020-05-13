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Газета.RuГазета.Ru
Фанаты «Локомотива» требуют у игроков заступиться за Семина
Sports.ru
  • Piter.tv0:46
Болельщики московского "Локомотива" требуют у футболистов команды заступиться за главного тренера Юрия Семина, сообщает "Спорт-Экспресс". 13 мая появилась информация, согласно которой "Локомотив" в ближайшее время объявит об отставке специалиста.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Заступитесь за Семина, иначе...» Фанаты «Локомотива» в соцсетях пишут всем игрокам

Болельщики в разной форме (просьба, требование или ультимативно) призывают заступиться за главного тренера Юрия Семина и упоминают, что иначе могут прекратить поддерживать команду и футболистов, приходить на стадион в случае расставания клуба с Семиным.
Спорт-Экспресс вчера в 14:40
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Уткин: фанаты «Локомотива» не сделали для Сёмина ничего за пределами нытья в Интернете

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Уткин: что сделали фанаты «Локомотива», чтобы заступиться за Сёмина?

Metaratings 03:14
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Уткин о том, что болельщики «Локо» просят игроков заступиться за Семина: «А что сделали сами фанаты? Где флешмобы?»

Sports.ru 02:40
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