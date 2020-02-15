Фанаты «Шинника» атаковали на Кипре болельщиков «Урала» и «Факела»

Фанаты ярославского "Шинника" на Кипре напали на болельщиков "Урала" и "Факела". Инцидент произошел во время матча Кубка ФНЛ, в котором участвуют данные коллективы, свердловская команда представлена дублем.