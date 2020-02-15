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Фанаты «Шинника» атаковали на Кипре болельщиков «Урала» и «Факела»
Metaratings
  • Телеканал 360°1:00
  • РЕН ТВ0:23
Фанаты ярославского "Шинника" на Кипре напали на болельщиков "Урала" и "Факела". Инцидент произошел во время матча Кубка ФНЛ, в котором участвуют данные коллективы, свердловская команда представлена дублем.В источнике
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Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Факела» и «Урала» во время матча Кубка ФНЛ

Советский спорт вчера в 13:31 
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«Факел» обыграл «Урал» в матче Кубка ФНЛ

Soccer.ru вчера в 13:22 
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Болельщики «Факела» и «Урала» были избиты во время матча Кубка ФНЛ

Sportbox.RU вчера в 13:29
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