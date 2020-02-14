Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Факела» и «Урала»

Болельщики ярославского "Шинника" напади на фанатов воронежского "Факела" и екатеринбургского "Урала" в матче Кубка Футбольной национальной лиги, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу уральской команды.