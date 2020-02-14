НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Факела» и «Урала»
Metaratings
  • Вести Воронеж0:28
  • Телеканал 360°1:00
  • РЕН ТВ0:23
Болельщики ярославского "Шинника" напади на фанатов воронежского "Факела" и екатеринбургского "Урала" в матче Кубка Футбольной национальной лиги, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу уральской команды.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Фанаты «Шинника» набросились на болельщиков «Факела» и «Урала». Видео драки на Кипре

Sport24.ru вчера в 13:45 
alt

На болельщиков «Урала-2» и «Факела» напали на Кипре, 1 фанат пострадал

РИА Новости 14 февраля в 14:35
alt

Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Факела» и «Урала» во время матча Кубка ФНЛ

Советский спорт 14 февраля в 13:31 
реклама
Главное
Новости