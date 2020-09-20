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Фанаты «Спартака» спели песню «Знаешь ли ты» в центре Казани
Спорт-Экспресс
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Активные болельщики "Спартака" накануне матча 8-го тура РПЛ против "Рубина" в центре Казани исполнили песню российской певицы МакSим "Знаешь ли ты".В источнике
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Фанаты «Спартака» устроили масштабную вечеринку на Баумана

БИЗНЕС Online 03:28
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Фанаты «Спартака» спели песню «Знаешь ли ты» в центре Казани

Soccer.ru 03:19
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Болельщики «Спартака» спели песню МакSим «Знаешь ли ты» в центре Казани. Видео

Чемпионат 03:07
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