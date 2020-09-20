Фанаты «Спартака» спели песню «Знаешь ли ты» в центре Казани

Активные болельщики "Спартака" накануне матча 8-го тура РПЛ против "Рубина" в центре Казани исполнили песню российской певицы МакSим "Знаешь ли ты".