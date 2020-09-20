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Фанаты «Спартака» спели песню «Знаешь ли ты» в центре Казани
АиФ Казань
  • АиФ Казань
  • Спорт-Экспресс
  • Mockva.ru
  • Футбол России
  • Sport24.ru
Активные болельщики "Спартака" накануне матча 8-го тура РПЛ против "Рубина" в центре Казани исполнили песню российской певицы МакSим "Знаешь ли ты".В источнике
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В центре Казани фанаты «Спартака» устроили масштабную вечеринку

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Болельщики «Спартака» перед матчем с «Рубином» спели песню МакSим в центре Казани

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