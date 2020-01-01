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Зенит — Тамбов 4:0 (2-й тайм)
Чемпионат
  • Piter.tv0:20
Фанаты «Зенита» на матче 4-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:0, первый тайм) вывесили баннер, посвященный бывшему футболисту клуба Александру Анюкову.В источнике
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«Зенит» — «Тамбов». Шикарный баннер для Анюкова

Спорт-Экспресс 11:38
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Фанаты «Зенита» посвятили Анюкову огромный баннер. ФОТО

Sport.ru 11:30
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Фанаты «Зенита» вывесили баннер в честь возвращения Анюкова

Sports.ru 11:20
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