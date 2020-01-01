Зенит — Тамбов 4:0 (2-й тайм)

Фанаты «Зенита» на матче 4-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:0, первый тайм) вывесили баннер, посвященный бывшему футболисту клуба Александру Анюкову.