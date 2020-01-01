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Фанаты «Динамо Киев» прорвались на стадион и поругались с Луческу
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Киевское "Динамо" разгромила "Олимпик" со счетом 4:1. Эта игра стала первой для киевлян под руководством Мирчи Луческу.В источнике
Подробнее о событии
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Фанаты киевского «Динамо» прорвались на закрытый матч УПЛ и скандировали кричалки против Луческу

Спорт-Экспресс 14:37
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«Суркисы — позор „Динамо“. Луческу, уходи». Фанаты «Динамо» Киев прорвались на матч УПЛ

Чемпионат 14:30
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«Суркис – #####, Луческу, уходи». Фанаты киевского «Динамо» прорвались на закрытый матч УПЛ

Sports.ru 13:45
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