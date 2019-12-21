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Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму
RT на русском
  • RT на русском
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.Читать в источнике
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Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

RT на русском 11:08
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Испанские болельщики не поверили оправданиям Зозули

Газета.Ru 05:33
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«Если этот парень не нацист, то я Наполеон»: испанские фанаты продолжают травлю Зозули

Евро-футбол.ру 04:37
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