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Фарфан: «Рауль был невероятен, он издевался над вратарями»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан вспомнил о совместной игре с форвардом Раулем, с которым они вместе выступали за «Шальке».В источнике
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Фарфан: «Рауль был невероятен, он издевался над голкиперами»

Евро-футбол.ру 03:33
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Фарфан: Рауль был невероятен, он издевался над вратарями

Футбол России 03:21
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Фарфан: «Рауль был невероятен, он издевался над вратарями»

Sport24.ru 02:55 
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