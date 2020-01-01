Фарфан: «Рауль смеялся над вратарями»

Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о совместной игре с бывшим нападающим мадридского «Реала» Раулем. Фарфан и Рауль выступали вместе в составе "Шальке" с 2010 по 2012 год.