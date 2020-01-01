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Фарфан: «Рауль смеялся над вратарями»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о совместной игре с бывшим нападающим мадридского «Реала» Раулем. Фарфан и Рауль выступали вместе в составе "Шальке" с 2010 по 2012 год.В источнике
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Фарфан: «Рауль смеялся над вратарями»

Soccer.ru 16:59 
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Фарфан рассказал о совместной игре с Раулем

Soccernews.ru 16:37
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Фарфан: Рауль был невероятен. Он смеялся над голкиперами

Чемпионат 16:27
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