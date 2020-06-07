Фарфан о коронавирусе: Даже из-за похмелья не было такой головной боли

Перуанец отметил, такой сильной головной боли у него никогда не было. Он добавил, что сначала еще немного лишился обоняния и вкуса, но потом все нормализовалось. Фарфан рассказал, что даже из-за похмелья у меня не было такой головной боли.