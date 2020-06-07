НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Нева СпортНева Спорт
Фарфан о коронавирусе: Даже из-за похмелья не было такой головной боли
RT на русском
  • RT на русском
  • Sportbox.RU
  • Футбол России
  • Нева Спорт
  • Sport24.ru
  • РБК
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Перуанец отметил, такой сильной головной боли у него никогда не было. Он добавил, что сначала еще немного лишился обоняния и вкуса, но потом все нормализовалось. Фарфан рассказал, что даже из-за похмелья у меня не было такой головной боли.В источнике
Джефферсон Фарфан
перуанский футболист
Единственным симптомом, не оставлявшим меня, была головная боль. У меня никогда в жизни так не болела голова. Кроме того, поначалу я потерял обоняние и вкус. Но позже всё восстановилось.RT на русском02:39
Подробнее о событии
alt

Фарфан о коронавирусе: «Даже из-за похмелья у меня не было такой головной боли»

Sports.ru 02:30
alt

Джефферсон Фарфан – о коронавирусе: «Даже из-за похмелья у меня не было такой головной боли»

Sportbox.RU 01:29
alt

Джефферсон Фарфан – о коронавирусе: «Даже из-за похмелья у меня не было такой головной боли»

Матч ТВ 01:29
реклама
Главное
Новости