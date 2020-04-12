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Фарфан объяснил свой комментарий о снижении зарплат в «Локомотиве»
Газета.Ru
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Игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал свое высказывание о снижении заработной платы игрокам клуба.В источнике
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Фарфан перевел в шутку ранее сказанные резкие слова о сокращении зарплат в «Локомотиве»

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