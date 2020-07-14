Фарфан поддержал призыв Сёмина об отставке Кикнадзе

Форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк посту бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина. 73-летний специалист раскритиковал генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе за то, что функционер показал оскорбительный жест в адрес болельщика команды.