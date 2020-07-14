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Фарфан поддержал призыв Сёмина об отставке Кикнадзе
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Форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк посту бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина. 73-летний специалист раскритиковал генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе за то, что функционер показал оскорбительный жест в адрес болельщика команды.В источнике
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С чего всё начиналось
После вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика "Локомотива", факт которого вы признали, вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, – написал Семин в своем Instagram.
Вести.Ru вчера в 05:54
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