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Фассон успешно прооперирован в Германии

Сегодня, 11 августа, защитник «Локомотива» Лукас Фассон успешно перенес операцию.
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Бразилец получил травму крестообразной связки колена 24 июля в концовке первого тайма матча МИР РПЛ против «Ростова» (2:2) и был заменен в перерыве.
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Был выполнен полный объем работ — проведена пластика передней крестообразной связки, шов мениска.
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Главный врач ФК «Локомотив» Игорь Калюжный прокомментировал ситуацию с Фассоном и рассказал о планах игрока на восстановление: — Операция прошла успешно.
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Фассон успешно прооперирован в Германии
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