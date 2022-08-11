Bookmaker-ratings.ruФассон успешно прооперирован в ГерманииСегодня, 11 августа, защитник «Локомотива» Лукас Фассон успешно перенес операцию.Bookmaker-ratings.ruБразилец получил травму крестообразной связки колена 24 июля в концовке первого тайма матча МИР РПЛ против «Ростова» (2:2) и был заменен в перерыве.Матч ТВБыл выполнен полный объем работ — проведена пластика передней крестообразной связки, шов мениска.Матч ТВГлавный врач ФК «Локомотив» Игорь Калюжный прокомментировал ситуацию с Фассоном и рассказал о планах игрока на восстановление: — Операция прошла успешно.BobsoccerЧитать далееСвернутьBookmaker-ratings.ruСпорт-ЭкспрессПлеймейкерSport24.ruЕвро-футбол.руМатч ТВSports.ruМК-СпортРИА НовостиСпорт день за днемБомбардир.руREGNUMLegalbetПодробнее о событииФассон успешно прооперирован в ГерманииBookmaker-ratings.ru13:09Лукаса Фассона прооперировали после повреждения крестообразной связки коленаРИА Новости12:36Защитник «Локомотива» Лукас Фассон перенес операцию в ГерманииSports.ru12:36Фассон успешно перенёс операцию в ГерманииЧемпионат12:23Защитник «Локомотива» Фассон успешно перенес операцию на коленеФутбол России12:20Защитник «Локомотива» Фассон перенес операцию на коленеСпорт-Экспресс12:12Защитник «Локомотива» Фассон успешно прооперирован в ГерманииBobsoccer12:08Показать ещёОценить