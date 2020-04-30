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«Боруссия» хочет подписать Фати в случае ухода Санчо
FootballHD
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По данным Sport.es, каталонцы если и согласятся отпустить Фати, то только в аренду или с опцией обратного выкупа. Статистику Фати можно найти здесь.В источнике
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Дортмундская «Боруссия» хочет подписать Ансу Фати

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