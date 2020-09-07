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Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании
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Вчера полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати забил за сборную Испании в матче с командой Украины.В источнике
Подробнее о событии
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Фати — о своем рекорде: «Попросил всех парней расписаться на моей футболке»

Sport24.ru вчера в 19:55 
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Фати стал самым юным автором гола в истории сборной Испании, забив украинцам в Лиге наций

Советский спорт вчера в 16:00
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Фати – самый молодой автор гола в истории сборной Испании. Ему 17 лет и 311 дней

Sports.ru вчера в 15:57
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