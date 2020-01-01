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Фати забил 9000-й гол «Барселоны»
Sports.ru
  • Sports.ru
«Барселона» в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1) забила 9000-й гол в своей истории. Его автором стал 17-летний нападающий Ансу Фати.В источнике
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Фати забил 9000-й гол «Барселоны»

Спорт-Экспресс 19:29
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Ансу Фати забил 9000-й гол «Барселоны» в матче с «Вильярреалом»

РБК 19:27
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17-летний нападающий Ансу Фати забил 9000-й гол «Барселоны»

Чемпионат 18:43
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