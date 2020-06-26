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Фаулер: «Мне придётся отказаться от прозвища Бог и отдать его Клоппу»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
Экс-форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался о долгожданном чемпионстве мерсисайдцев в Премьер-лиге. К триумфу команду привел немецкий специалист Юрген Клопп.В источнике
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Фаулер: «Теперь Клоппа можно называть богом, не так ли?»

Sport24.ru 05:00 
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Фаулер: Теперь Клоппа можно называть Богом

Газета.Ru 04:58
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Фаулер: «Мне придётся отказаться от прозвища Бог и отдать его Клоппу»

Евро-футбол.ру 04:27
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