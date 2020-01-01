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Фаулер: «Мне придётся отказаться от прозвища Бог и отдать его Клоппу»
Sports.ru
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Экс-форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался о долгожданном чемпионстве мерсисайдцев в Премьер-лиге. К триумфу команду привел немецкий специалист Юрген Клопп.В источнике
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Фаулер: «Мне придётся отказаться от прозвища Бог и отдать его Клоппу»

Евро-футбол.ру 04:27
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Фаулер: придётся отдать Клоппу прозвище Бог. Теперь именно его можно так называть

Чемпионат 04:09
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Робби Фаулер: «Клоппа теперь можно называть богом, не так ли?»

Sports.ru 03:53
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