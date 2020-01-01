Фаулер: «Мне придётся отказаться от прозвища Бог и отдать его Клоппу»

Экс-форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался о долгожданном чемпионстве мерсисайдцев в Премьер-лиге. К триумфу команду привел немецкий специалист Юрген Клопп. В источнике