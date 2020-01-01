Фаусто Вера: Адольфо Гайч рад, что перешел в ЦСКА

«Архентинос Хуниорс» только что завершил пятый сезон Суперлиги и, обеспечив себе место в Кубке Либертадорес 2021 года, полузащитник Фаусто Вера стал ключевой фигурой для команды.