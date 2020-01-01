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Фаусто Вера: Адольфо Гайч рад, что перешел в ЦСКА
Bobsoccer
  • Bobsoccer
  • Футбол России
«Архентинос Хуниорс» только что завершил пятый сезон Суперлиги и, обеспечив себе место в Кубке Либертадорес 2021 года, полузащитник Фаусто Вера стал ключевой фигурой для команды.В источнике
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Хавбек «Аргентинос Хуниорс» Вера: Гайч счастлив в ЦСКА и отлично проводит время

Футбол России 13:35
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Игрок «Архентинос Хуниорс» Вера: «Гайч сказал, что счастлив в ЦСКА и отлично проводит время»

Бомбардир.ру 12:47
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Хавбек «Аргетинос Хуниорс» Вера: Гайч сказал мне, что счастлив в ЦСКА

Чемпионат 12:31
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