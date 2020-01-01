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ЦСКА покупает игрока итальянской «Ромы» за 3 млн евро
Футбол России
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Турецкая газета Milliyet сообщает, что по информации, которая имеется в распоряжении издания ЦСКА готовит трансфер Мерта Четина из итальянской "Ромы" за 3 млн евро.В источнике
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