НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Ювентус» предложил Роналду «Реалу» и «Барселоне»«ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 25 летРФС признал назначение второго пенальти в ворота «Спартака» ошибочнымОвечкин прокомментировал поражение «Вашингтона»ЦСКА покупает игрока итальянской «Ромы» за 3 млн евроSportliga.comЦСКА покупает игрока итальянской «Ромы» за 3 млн евроФутбол России4Футбол РоссииSports.ruSportliga.comСпорт-ЭкспрессТурецкая газета Milliyet сообщает, что по информации, которая имеется в распоряжении издания ЦСКА готовит трансфер Мерта Четина из итальянской "Ромы" за 3 млн евро.В источнике Комментировать30Подробнее о событии Фаусто Вера: «ЦСКА – хороший вариант. Было бы здорово играть с Гайчем в одной команде»Sports.ru 04:42Вера рассказал о желании сыграть с Гайчем за московский ЦСКАProstoProSport 04:29 Фаусто Вера хочет играть в ЦСКА вместе с ГайчемГЛАС.RU 04:28рекламаГлавное«Ювентус» предложил Роналду «Реалу» и «Барселоне»«ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 25 летРФС признал назначение второго пенальти в ворота «Спартака» ошибочнымОвечкин прокомментировал поражение «Вашингтона»ЦСКА покупает игрока итальянской «Ромы» за 3 млн евроНовости