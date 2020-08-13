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Фаусто Вера хочет играть в ЦСКА вместе с Гайчем
Газета.Ru
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В четверг, 13 августа, полузащитник команды «Аргенинос Хуниорс» Фаусто Вера заявил, что рассматривает предложение от московского ЦСКА. Слова футболиста передаёт «TyC Sports».В источнике
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Фаусто Вера — о возможном переходе в ЦСКА: «Было бы здорово играть в одной команде с Гайчем»

Sport24.ru 06:39 
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Фаусто Вера: «Гайча я знаю давно, было бы неплохо играть с ним в одном клубе»

Матч ТВ 05:31
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Фаусто Вера заявил о желании играть в ЦСКА вместе с Гайчем

Metaratings 05:15
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