Фаусто Вера хочет играть в ЦСКА вместе с Гайчем

В четверг, 13 августа, полузащитник команды «Аргенинос Хуниорс» Фаусто Вера заявил, что рассматривает предложение от московского ЦСКА. Слова футболиста передаёт «TyC Sports».