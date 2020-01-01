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Фавр: «Система игры „Боруссии“ не подходит Гетце»
Sports.ru
  • Sports.ru
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр заявил, что нынешняя система игры команды не подходит полузащитнику Марио Гетце.В источнике
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Люсьен Фавр: «Марио Гетце не вписывается в игровую схему „Боруссии Д“»

Спорт-Экспресс 02:16
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Фавр: «Система игры „Боруссии“ не подходит Гетце»

Soccer.ru 02:05 
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Люсьен Фавр: «„Боруссия“ сейчас играет 3-4-3, Гетце эта система не подходит»

Sports.ru 01:25
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