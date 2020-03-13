НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВсе матчи чемпионата Франции до 15 апреля пройдут без болельщиковЧемпионат Португалии остановлен из-за коронавирусаИгрок «Монако» призвал приостановить чемпионат ФранцииФранцузскую Лигу 1 приостановят на месяцГлавноеНХЛ остановила сезон из-за коронавируса«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги ЕвропыУ главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 летСпорт-ЭкспрессФедерация футбола Франции остановила турнирыSports.ru2Sports.ruLiveSport.ruФедерация футбола Франции на официальном сайте объявила о приостановке всех своих турниров, начиная с 13 марта. Решение продиктовано пандемией коронавируса.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Чемпионат Франции могут приостановить 13 марта из-за коронавирусаSport24.ru 18:31 Федерация футбола Франции приостановила турнирыSportbox.RU 18:08Федерация футбола Франции приостановила турнирыМатч ТВ 18:08рекламаЕщё по темеВсе матчи чемпионата Франции до 15 апреля пройдут без болельщиковЧемпионат Португалии остановлен из-за коронавирусаИгрок «Монако» призвал приостановить чемпионат ФранцииФранцузскую Лигу 1 приостановят на месяцГлавноеНХЛ остановила сезон из-за коронавируса«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги ЕвропыУ главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 летНовости