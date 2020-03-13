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Федерация футбола Франции остановила турниры
Sports.ru
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Федерация футбола Франции на официальном сайте объявила о приостановке всех своих турниров, начиная с 13 марта. Решение продиктовано пандемией коронавируса.В источнике
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Чемпионат Франции могут приостановить 13 марта из-за коронавируса

Sport24.ru 18:31 
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Федерация футбола Франции приостановила турниры

Sportbox.RU 18:08
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Федерация футбола Франции приостановила турниры

Матч ТВ 18:08
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