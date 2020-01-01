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Федерация футбола Франции отменила все матчи внутренних первенств
Sports.ru
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Федерация футбола Франции отменила все матчи на территории страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент федерации Ноэль Ле Грэ.В источнике
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Федерация футбола Франции отменила все матчи внутренних первенств

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Федерация футбола Франции приостановила турниры

Sportbox.RU вчера в 18:08
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Федерация футбола Франции приостановила турниры

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