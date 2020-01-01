НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧемпионат Франции. «Лион» примет «Реймс»В пятницу может быть принято решение о приостановке чемпионата ФранцииИгрок «Монако» призвал приостановить чемпионат ФранцииИсточник: ЛЧ и ЛЕ могут быть доиграны в нетрадиционном форматеГлавноеРуководство Формулы-1 официально отменило Гран-при АвстралииХавбек «Челси» вылечился от коронавируса«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛСборная Канады по лыжным гонкам снялась с домашнего этапа КМ в КвебекеДва футболиста «Спартака» простудились перед матчем РПЛ с «Оренбургом»ЧемпионатФедерация футбола Франции отменила все матчи внутренних первенствЕвро-футбол.ру7Евро-футбол.руSports.ruODDS.ruSoccernews.ruBookmaker-ratings.ruLiveSport.ruMetaratingsФедерация футбола Франции отменила все матчи на территории страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент федерации Ноэль Ле Грэ.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Федерация футбола Франции отменила все матчи внутренних первенствЧемпионат вчера в 23:18Федерация футбола Франции приостановила любительские турнирыSportbox.RU вчера в 18:08Федерация футбола Франции приостановила турнирыМатч ТВ вчера в 18:08рекламаЕщё по темеЧемпионат Франции. «Лион» примет «Реймс»В пятницу может быть принято решение о приостановке чемпионата ФранцииИгрок «Монако» призвал приостановить чемпионат ФранцииИсточник: ЛЧ и ЛЕ могут быть доиграны в нетрадиционном форматеГлавноеРуководство Формулы-1 официально отменило Гран-при АвстралииХавбек «Челси» вылечился от коронавируса«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛСборная Канады по лыжным гонкам снялась с домашнего этапа КМ в КвебекеДва футболиста «Спартака» простудились перед матчем РПЛ с «Оренбургом»Новости