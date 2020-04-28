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Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно
Евро-футбол.ру
  • Piter.tv0:46
Розыгрыш чемпионата Франции сезона 2019\20 досрочно завершен из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.В источнике
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Профессиональная лига Франции официально объявит о завершении сезона 30 апреля

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«Франция поспешила с отменой чемпионата». Испания призывает соседей одуматься

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Во Франции запретили доигрывать сезон. Теперь у лиги 3 сценария, как распределить места в таблице

Sport24.ru 14:55 
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