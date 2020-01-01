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Федерация футбола Франции приостановила турниры
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • LiveSport.ru
Федерация футбола Франции на официальном сайте объявила о приостановке всех своих турниров. Данная директива вступает в силу с 13 марта.В источнике
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Федерация футбола Франции отменила все матчи внутренних первенств

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Федерация футбола Франции приостановила турниры

Sportbox.RU вчера в 18:08
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Федерация футбола Франции приостановила турниры

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