НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Федерация футбола Италии открыла дело в отношении президента «Интера»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • UA-Футбол
  • Спорт день за днем
  • Soccernews.ru
  • Факты и комментарии
  • Inc-news.ru
  • RT на русском
  • Footboom.com
  • Футбол России
Итальянская федерация футбола открыла дело в отношении президента "Интера" Стивена Чжана за его высказывание в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино, сообщает ANSA.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

СМИ: президент Серии А подаст в суд на президента «Интера»

Bobsoccer 02:38
alt

Президент «Интера» — о критике главы Серии А: «Это я еще мягко сказал»

Матч ТВ 01:14
alt

Президент «Интера» — о словах про главу Серии А: думаю, я высказался мягко

Чемпионат 01:48
реклама
Главное
Новости