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Федерер победил Сандгрена и стал первым полуфиналистом Australian Open
RT на русском
  • Eurosport.ru2:09
Третья ракетка мира Роджер Федерер находится в одной победе от выхода в финал Открытого чемпионата Австралии.В источнике
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Федерер снова поразил всех в Австралии. Легенда творит чудеса

Спорт-Экспресс 05:15
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Федерер вышел в полуфинал Australian Open, отыграв в матче с Сандгреном семь матчболов

Sport.ru 03:14
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Федерер победил Сандгрена и стал первым полуфиналистом Australian Open

Советский спорт 03:03 
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