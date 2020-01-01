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Федор Черных расторг контракт с «Динамо»
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Литовский полузащитник Федор Черных покинул московское "Динамо". Контракт с 29-летним футболист был расторгнут по обоюдному согласию сторон.В источнике
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Черных покинул московское «Динамо»

Sport.ru 10:59
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Черных покинул московское «Динамо»

Футбол России 10:17
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«Динамо» расторгло контракт с Черных

Матч ТВ 10:13
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