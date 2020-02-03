Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры. Об этом Емельяненко сообщил в интервью ТАСС. В последний раз Емельяненко выходил в октагон 29 декабря 2019 года.В источнике
С чего всё начиналось
Один из самых известных бойцов в мире смешанных боевых единоборств Федор Емельяненко, несмотря на 43-летний возраст, по-прежнему выступает на высоком уровне. В конце декабря россиянин нокаутировал американца Куинтона Джексона в поединке организации Bellator и одержал уже 39-ю победу в карьере.