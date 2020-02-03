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Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры. Об этом Емельяненко сообщил в интервью ТАСС. В последний раз Емельяненко выходил в октагон 29 декабря 2019 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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Федор Емельяненко: семья хочет, чтобы я закончил выступать

Один из самых известных бойцов в мире смешанных боевых единоборств Федор Емельяненко, несмотря на 43-летний возраст, по-прежнему выступает на высоком уровне. В конце декабря россиянин нокаутировал американца Куинтона Джексона в поединке организации Bellator и одержал уже 39-ю победу в карьере.
ТАСС Спорт 00:30
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Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года

Коммерсантъ 02:33
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Фёдор Емельяненко: «Чувствую, что потихоньку сдаю. Семья ждёт, когда завершу карьеру»

Sport.ru 02:29
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Федор Емельяненко: Я бы хотел провести еще один бой с Бейдером

Советский спорт 02:22 
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