Федор Емельяненко ответил фанатам на критику боя против Джексона
Федор Емельяненко высказался в ответ на критику боя с Джексоном от поклонников. Многие посчитали, что бойцу попался удобный и слишком толстый противник. Речь шла о бое Емельяненко против американского бойца Куинтона Джексона.В источнике
С чего всё начиналось
Один из самых известных бойцов в мире смешанных боевых единоборств Федор Емельяненко, несмотря на 43-летний возраст, по-прежнему выступает на высоком уровне. В конце декабря россиянин нокаутировал американца Куинтона Джексона в поединке организации Bellator и одержал уже 39-ю победу в карьере.