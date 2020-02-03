НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ИнфоСМИИнфоСМИ
Федор Емельяненко ответил фанатам на критику боя против Джексона
Политическая Экспертиза
  • Политическая Экспертиза
  • Вести.Ru
  • Руфайт.ком
  • RT на русском
  • Sport24.ru
  • Sports.ru
  • ИнфоСМИ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Актуальные Новости
  • Матч ТВ
  • Fightnews.info
  • РБК
  • LoginCasino.com
  • Газета.Ru
  • Спорт день за днем
  • Mmaboxing.ru
  • ODDS.ru
  • Царьград
  • МИР 24
  • iReactor
  • FightTime.ru
Федор Емельяненко высказался в ответ на критику боя с Джексоном от поклонников. Многие посчитали, что бойцу попался удобный и слишком толстый противник. Речь шла о бое Емельяненко против американского бойца Куинтона Джексона.В источнике
31
С чего всё начиналось
alt

Федор Емельяненко: семья хочет, чтобы я закончил выступать

Один из самых известных бойцов в мире смешанных боевых единоборств Федор Емельяненко, несмотря на 43-летний возраст, по-прежнему выступает на высоком уровне. В конце декабря россиянин нокаутировал американца Куинтона Джексона в поединке организации Bellator и одержал уже 39-ю победу в карьере.
ТАСС Спорт 00:30
Подробнее о событии
alt

Фёдор Емельяненко: «Чувствую, что потихоньку сдаю. Семья ждёт, когда завершу карьеру»

Sport.ru 02:29
alt

Федор Емельяненко: Я бы хотел провести еще один бой с Бейдером

Советский спорт 02:22 
alt

Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

РБК 01:52
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости