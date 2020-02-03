Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры. Об этом Емельяненко сообщил в интервью ТАСС. В последний раз Емельяненко выходил в октагон 29 декабря 2019 года.