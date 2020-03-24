Федор Смолов: «Читаю „Маленькую жизнь“ Ханьи... Очень сложная фамилия. Смотрю Дудя, „Осторожно, Собчак“»

Очень сложная фамилия, начинается на Янаги, что-то там. (после сообщений в чате) Да, Янагихара, все верно.