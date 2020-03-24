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Федор Смолов: «Читаю „Маленькую жизнь“ Ханьи... Очень сложная фамилия. Смотрю Дудя, „Осторожно, Собчак“»
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
Очень сложная фамилия, начинается на Янаги, что-то там. (после сообщений в чате) Да, Янагихара, все верно.В источнике
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Федор Смолов: «Читаю „Маленькую жизнь“ Ханьи... Очень сложная фамилия. Смотрю Дудя, „Осторожно, Собчак“»

Sports.ru 15:59
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«Жизнь — боль, когда ты в чужой стране даже на улицу выйти не можешь». Смолов рассказал, почему его не отпустили в Россию

Матч ТВ 13:10
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«Жизнь — боль, когда ты в чужой стране даже на улицу выйти не можешь». Смолов рассказал, почему его не отпустили в Россию

Sportbox.RU 13:10
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