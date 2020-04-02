Федор Смолов: «Идет 17-й день изоляции, и я уже привык»

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о том, как проходит его самоизоляция в Испании. 30-летний форвард проводит время на карантине в одиночестве в съемной квартире.