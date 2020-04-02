НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
Федор Смолов: «Идет 17-й день изоляции, и я уже привык»
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о том, как проходит его самоизоляция в Испании. 30-летний форвард проводит время на карантине в одиночестве в съемной квартире.В источнике
Подробнее о событии
alt

Федор Смолов: «Идет 17-й день изоляции, и я уже привык»

Матч ТВ 08:04
alt

Федор Смолов: «Идет 17-й день изоляции, и я уже привык»

Sportbox.RU 08:04
alt

Федор Смолов: «Смирился с тем, что застрял дома из-за коронавируса, прошло уже 17 дней»

Спорт-Экспресс 08:01
реклама
Главное
Новости