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Смолов дебютировал за «Сельту» в матче с «Валенсией»
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В субботу, первого февраля, в Испании состоялись очередные матчи 22-го тура национального первенства . В одном из поединков "Валенсия" сражалась с гостями из Виго.В источнике
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Виго вам: спасет ли Смолов «Сельту» от вылета из Ла лиги

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Кузнецов напророчил связку Смолов - Аспас. Как Федор дебютировал в Виго

Советский спорт 13:01 
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Верят, ждут на поле и сравнивают с Роналду. Как фанаты «Сельты» встретили дебют Смолова

Спорт-Экспресс 07:05
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