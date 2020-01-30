Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды. Об этом 30 января сообщается на сайте «железнодорожников».