НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Вильярреал» объявил о подписании АлькасераКокорин высказался о переходе в «Локомотив»Мостовой считает, что «Сельта» своевременно арендовала СмоловаБаринов пожелал удачи Смолову в новом клубеСмородская не считает, что Кокорин сильнее СмоловаГлавное«Сельта» объявила о переходе СмоловаОвечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛБарселона — Леганес 5:0Определился состав сборной России на ЧМ по фигурному катаниюДжокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матчRT на русском«Сельта» объявила о переходе СмоловаФутбол России123Телеканал 360°1:18Испанская «Сельта» объявила о подписании российского форварда Фёдора Смолова. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.В источнике Комментировать100Подробнее о событии Официально: Федор Смолов переходит в «Сельту». Как это решение оценивает Мостовой?Матч ТВ 13:50«Чемпионат» назвал сумму, которую «Сельте» придётся заплатить, чтобы выкупить СмоловаSport.ru 13:53Дмитрий Кузнецов: Связка Смолов-Аспас в «Сельте» интригуетСоветский спорт 13:45 Ещё по теме«Вильярреал» объявил о подписании АлькасераКокорин высказался о переходе в «Локомотив»Мостовой считает, что «Сельта» своевременно арендовала СмоловаБаринов пожелал удачи Смолову в новом клубеСмородская не считает, что Кокорин сильнее СмоловаГлавное«Сельта» объявила о переходе СмоловаОвечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛБарселона — Леганес 5:0Определился состав сборной России на ЧМ по фигурному катаниюДжокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матчНовости