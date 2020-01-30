НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
«Сельта» объявила о переходе Смолова
Футбол России
  • Телеканал 360°1:18
Испанская «Сельта» объявила о подписании российского форварда Фёдора Смолова. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.В источнике
100
Подробнее о событии
alt

Официально: Федор Смолов переходит в «Сельту». Как это решение оценивает Мостовой?

Матч ТВ 13:50
alt

«Чемпионат» назвал сумму, которую «Сельте» придётся заплатить, чтобы выкупить Смолова

Sport.ru 13:53
alt

Дмитрий Кузнецов: Связка Смолов-Аспас в «Сельте» интригует

Советский спорт 13:45 
Ещё по теме
Главное
Новости