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Смолов выйдет с первых минут в матче «Сельты» с «Хетафе»
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Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов выйдет в стартовом составе команды в матче 27-го тура чемпионата Испании с "Хетафе".В источнике
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Желтая карточка на скамейке запасных и игра без мяча. Чем запомнился Смолов в матче с «Хетафе»

Спорт-Экспресс 18:35
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«Хетафе» и «Сельта» сыграли вничью, Смолов был заменен во втором тайме

Футбол России 16:55
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«Сельта» сыграла вничью с «Хетафе». Смолов получил желтую карточку, находясь на скамейке запасных

Sportbox.RU 16:53
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