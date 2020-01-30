НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
«Сельта» объявила переход Смолова
Футбол России
  • Футбол России
  • Взгляд-инфо
  • Известия
  • Чемпионат
  • Спорт-Экспресс
  • ODDS.ru
  • Sportbox.RU
  • Спорт день за днем
  • РБК
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Российская газета
  • Prognozist
  • iReactor
  • Soccer.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • RT на русском
Испанская «Сельта» объявила о подписании российского форварда Фёдора Смолова. Об этом сообщает официальный сайт клуба. «Сельта» арендовала россиянина до конца сезона с правом последующего выкупа.В источнике
28
Подробнее о событии
alt

Смолов перешёл из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды

Sport.ru 12:44
alt

Официально: «Сельта» объявила о переходе Смолова

Советский спорт 13:09 
alt

СМИ: Смолов выбирал между двумя испанскими клубами

Sportbox.RU 13:18
реклама
Главное
Новости