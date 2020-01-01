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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Федотов: «Поражение от „Арсенала“ очень прилично задело»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Матч ТВ
Думаю, что оно нас задело и очень прилично задело.В источнике
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Владимир Федотов: «Цаллагов? У него мышечная травма»

Матч ТВ 13:09
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Владимир Федотов: «Цаллагов? У него мышечная травма»

Sportbox.RU 13:09
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Федотов: «Поражение от „Арсенала“ очень прилично задело»

Евро-футбол.ру 12:56
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