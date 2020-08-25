Федотов: «В „Сочи“ у Кокорина никаких проблем с травмами не было»

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением о нападающем "Спартака" Александре Кокорине, который пока не может дебютировать за красно-белых из-за травмы. В источнике