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Федотов: «В „Сочи“ у Кокорина никаких проблем с травмами не было»
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sportbox.RU
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением о нападающем "Спартака" Александре Кокорине, который пока не может дебютировать за красно-белых из-за травмы.В источнике
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Федотов о травме Кокорина: в «Сочи» таких проблем не было

ГЛАС.RU вчера в 21:57
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Наставник «Сочи» поделился мнением о травме Кокорина

Газета.Ru вчера в 20:05
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Федотов: «В „Сочи“ у Кокорина никаких проблем с травмами не было»

Sport.ru вчера в 19:59
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