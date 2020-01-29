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Федотов намерен сохранить «Сочи» в РПЛ
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Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов намерен сохранить команду в Российской премьер-лиге (РПЛ).В источнике
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Федотов намерен сохранить «Сочи» в РПЛ

Газета.Ru 06:42
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Владимир Федотов: «Сочи» важно сохранить место в РПЛ

Советский спорт 05:45 
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Владимир Федотов: «Состав позволяет „Сочи“ бороться за еврокубки»

Sportbox.RU 01:50
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