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Арбитр Федотов назвал причину вольнения с «Матч ТВ»
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Бывший арбитр Российской Премьер-лиги Игорь Федотов рассказал о причинах прекращения своей работы на телеканале "Матч ТВ" в качестве эксперта по спорным эпизодам.В источнике
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