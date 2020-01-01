НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» заявил о планах сняться с чемпионата России по футболуКокорин не поможет «Спартаку» в игре первого тура РПЛ против «Сочи»Президент РФС Дюков убедил Федуна оставить «Спартак» в турниреГазизов рассчитывает на пожизненное отстранение Казарцева и ЕськоваСудья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»ГлавноеСлуцкий высказался о судействе матча «Рубин» — «Локомотив»Ротор — Зенит 0:2«Спартак» заявил о планах сняться с чемпионата России по футболуИзбитый Широковым арбитр подал заявление в полициюАлександр Бородюк возглавил клуб второй бундеслиги АвстрииMetaratingsФедотов посоветовал Казарцеву завершить карьеру арбитраRT на русском3RT на русскомMetaratingsЧемпионатАрбитр Игорь Федотов высказал мнение о будущем главного арбитра матча «Спартак» — «Сочи» (2:2) и его помощника VAR во встрече Алексея Еськова.В источнике Комментировать17Подробнее о событии Арбитр Федотов высказался о переговорах судей матча «Спартак» — «Сочи»RT на русском 14:48Федотов посоветовал Казарцеву завершить карьеру арбитраMetaratings 13:10Арбитр Федотов: «При Кашшаи Казарцев судить не будет, он может заканчивать карьеру. Он просто никому не нужен»Бомбардир.ру 12:32рекламаЕщё по теме«Спартак» заявил о планах сняться с чемпионата России по футболуКокорин не поможет «Спартаку» в игре первого тура РПЛ против «Сочи»Президент РФС Дюков убедил Федуна оставить «Спартак» в турниреГазизов рассчитывает на пожизненное отстранение Казарцева и ЕськоваСудья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»ГлавноеСлуцкий высказался о судействе матча «Рубин» — «Локомотив»Ротор — Зенит 0:2«Спартак» заявил о планах сняться с чемпионата России по футболуИзбитый Широковым арбитр подал заявление в полициюАлександр Бородюк возглавил клуб второй бундеслиги АвстрииНовости